Raffredda il corpo tramite traspirazione

Cina, zuppa bollente in piscina: il curioso rimedio contro l'afa

Secondo un responsabile dell'area turistica, l'esperienza dell'hotpot introdotta quest'anno potrebbe diventare una nuova abitudine

25 Ago 2026 - 14:49
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