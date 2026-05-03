Cina, boom di visite allo zoo per vedere due cuccioli di leone africano

Due cuccioli di leone africano sono diventati l'attrazione principale di uno zoo nella città di Dongying, nella provincia dello Shandong, nella Cina orientale. Tantissime le famiglie che in questi giorni stanno affollando il parco faunistico per poter ammirare da vicino i due esemplari. I cuccioli hanno circa due mesi, sono lunghi 20 centimetri e il loro peso è di 3.5 chilogrammi. In fretta sono diventati la principale attrazione del parco conquistando tutti con i loro giochi e il loro manto soffice. I custodi del parco hanno raccontato che i due esemplari sono nati naturalmente all'inizio di quest'anno e godono di ottima salute.