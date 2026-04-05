Cina, al via la festa di Qingming: la "giornata della pulizia delle tombe"

Al via in Cina la festa di Qingming, nota anche come "giornata della pulizia delle tombe". Si tratta di un'importante festività tradizionale dedicata a onorare gli antenati. Con oltre 2.500 anni di storia, Qingming ha un significato sia culturale che stagionale. Segna l'avvio della stagione primaverile ed è una delle quattro principali feste tradizionali della Cina. In queste giornate le persone rendono omaggio agli antenati, organizzano gite, fanno volare gli aquiloni e si dedicano ad attività all'aria aperta.