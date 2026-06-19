Cina, al via il festival delle barche-drago: l'antica tradizione per allontanare la sfortuna

Il ritmo cadenzato dei tamburi ha risuonato in tutto il distretto di Tongzhou a Pechino, mentre le squadre di dragon-boat gareggiavano lungo lo storico Grande Canale della città, attirando migliaia di spettatori per l’evento clou del Festival delle Barche Drago. Gli equipaggi delle dieci squadre di barche-drago hanno remato all’unisono sulle acque del canale per 100 e 200 metri, mentre residenti e turisti si sono radunati lungo le rive per assistere alla competizione e partecipare alle attività del festival.
Il Festival delle Barche Drago, noto anche come Festival di Duanwu, si celebra il quinto giorno del quinto mese del calendario lunare cinese. Quest’anno cade il 19 giugno. È un momento per allontanare la sfortuna, poiché si credeva che in questo periodo comparissero animali velenosi. È anche un’occasione per commemorare l’amato poeta cinese Qu Yuan (339-278 a.C.) del Periodo degli Stati Combattenti (475-221 a.C.), un poeta oggi noto per il suo patriottismo e per il suo contributo alla poesia classica. La sua tradizione più caratteristica — la gara delle barche-drago — risale a oltre 2.000 anni fa.