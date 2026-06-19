Cina, al via il festival delle barche-drago: l'antica tradizione per allontanare la sfortuna

Il ritmo cadenzato dei tamburi ha risuonato in tutto il distretto di Tongzhou a Pechino, mentre le squadre di dragon-boat gareggiavano lungo lo storico Grande Canale della città, attirando migliaia di spettatori per l’evento clou del Festival delle Barche Drago. Gli equipaggi delle dieci squadre di barche-drago hanno remato all’unisono sulle acque del canale per 100 e 200 metri, mentre residenti e turisti si sono radunati lungo le rive per assistere alla competizione e partecipare alle attività del festival.