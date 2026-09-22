È RECORD MONDIALE FEMMINILE

Cina, a sei anni risolve il cubo di Rubik in 4.27 secondi

Lian Yunzhi, a soli sei anni, ha risolto il cubo di Rubik in poco più di 4.27 secondi stabilendo così il nuovo record mondiale femminile

22 Set 2026 - 07:53
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