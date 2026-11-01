SPETTACOLO DI LUCI nel JIANGXI

Cina, 5mila droni illuminano il cielo per celebrare l'industria aeronautica

Lo show in occasione dell'apertura della Conferenza sull'industria aeronautica cinese del 2026

01 Nov 2026 - 10:57
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