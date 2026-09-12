Cile, scoppia un incendio in una casa di riposo: almeno 16 vittime

Personale specializzato della sezione OS9 dei Carabineros, un'unità dedicata alle indagini su incidenti di questo tipo, ha assunto la direzione delle indagini per stabilire l'origine e la causa dell'incendio. Che sarebbe ancora incerta. La sindaca di Pitrufquén, Jacqueline Romero, ha riferito che le persone tratte in salvo sono state trasportate in ospedale e non versano in gravi condizioni. Ha inoltre annunciato che, in seguito a questa tragedia, verrà proclamato il lutto cittadino.