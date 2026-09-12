Cile, scoppia un incendio in una casa di riposo: almeno 16 vittime
Un'unità dedicata alle indagini su incidenti di questo tipo ha assunto la direzione delle indagini per stabilire l'origine e la causa dell'incendio
Nella tarda serata di venerdì 11 settembre, nel comune di Pitrufquén, in Cile, è scoppiato un grande incendio in una casa di riposo per anziani. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero 16 le vittime totali, mentre sono 10 gli ospiti della struttura che sono stati evacuati vivi prima che l'incendio si propagasse ulteriormente.
Cause incerte e lutto cittadino
Personale specializzato della sezione OS9 dei Carabineros, un'unità dedicata alle indagini su incidenti di questo tipo, ha assunto la direzione delle indagini per stabilire l'origine e la causa dell'incendio. Che sarebbe ancora incerta. La sindaca di Pitrufquén, Jacqueline Romero, ha riferito che le persone tratte in salvo sono state trasportate in ospedale e non versano in gravi condizioni. Ha inoltre annunciato che, in seguito a questa tragedia, verrà proclamato il lutto cittadino.