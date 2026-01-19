Logo Tgcom24
Cile,"decine di incendi nel sud del Paese. Almeno 19 morti

L'area più"colpita è quella di Conception, circa 500km a sud di Santiago

di Silvia Carrera
19 Gen 2026 - 19:47
01:26 

Sono almeno 19 i morti ma il numero - lo ha detto lo stesso presidente cileno Gabriel Boric - è destinato ad aumentare. In piena estate australe, con il caldo e i venti forti, il Cile, da giorni, combatte contro decine di incendi che stanno mettendo in ginocchio il sud del Paese, costretto a dichiarare lo stato di calamità naturale per due regioni. Le fiamme hanno raggiunto anche le periferie delle città. L'area più colpita è quella di Conception, circa 500km a sud di Santiago. I vigili del fuoco lavorano giorno e notte e sono impiegate tutte le risorse a disposizione per cercare di contenere un'emergenza classificata come allerta rossa, estrema oltre 50mila le persone evacuate.

cile
incendi