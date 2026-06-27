POMPIERI IN AZIONE

Cieli arancioni nel sud dello Utah: colpa degli incendi

Un rogo boschivo sta divampando nell'area meridionale del Paese, alimentato da forti venti

27 Giu 2026 - 11:29
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