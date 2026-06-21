Ciclovia Riviera dei Fiori, l'Incompiuta diventa realtà: 45 km di percorso sul mare
Dopo decenni di attesa, il Ponente ligure raggiunge un traguardo storico con l'inaugurazione del tratto tra Imperia e Diano Marina che completa la Ciclovia Riviera dei Fiori. Il nuovo collegamento rende finalmente percorribili 45 chilometri di pista ciclabile da Ospedaletti ad Andora, lungo uno dei tratti più suggestivi della costa ligure. Un'opera da oltre 44 milioni di euro che punta a valorizzare cicloturismo, mobilità sostenibile e sviluppo economico del territorio, creando un legame ...