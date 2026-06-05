Prosciutto San Daniele Cichetti (Consorzio San Daniele): "La tracciabilità è un elemento di sostenibilità"

Il 7 giugno è la Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per ribadire il diritto di ogni consumatore a sapere cosa porta a tavola. La tracciabilità integrale di un prodotto - dall'origine alla fetta sul piatto - è il primo strumento per raggiungere, monitorare e garantire la sicurezza alimentare. Per il Prosciutto di San Daniele DOP è un principio codificato dal disciplinare e applicato a ogni singola coscia. Lo racconta Mario Cichetti, Diret...