IL SUCCESSO DELLA 191ESIMA EDIZIONE

Chiusura da record per l'Oktoberfest 2026: 7,4 mln di visitatori

Ben 7,4 milioni di visitatori tra i quali gruppi di giovani e giovanissimi, a partire dai 16 anni"

05 Ott 2026 - 18:46
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