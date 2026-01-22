Chiesa, il Vaticano si attrezza per le offerte digitali

Tra carte di credito e bancomat, anche il Vaticano si attrezza per le offerte digitali. Le monetine possono essere un caro vecchio ricordo: per donare adesso non sarà più necessario cercare qualche spicciolo in tasca, la rivoluzione comincia da qui, Santa Maria Maggiore, una delle basiliche romane più frequentate, anche perché meta di pellegrini che rendono omaggio a Papa Francesco, sepolto proprio qui. Non è un pos, ma un vero e proprio hub informativo interattivo in otto lingue, tra cui il cinese e il giapponese, che rilascia la ricevuta di versamento e che permette l'utilizzo anche a persone con disabilità.