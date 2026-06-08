IDENTITA' MILANO 2026

Chiara Pavan, è necessario diminuire il consumo di proteine animali

La chef del "Ristorante Venissa" di Mazzorbo, Venezia, ospite di Tgcom24 a Identità Milano 2026

08 Giu 2026 - 14:05
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