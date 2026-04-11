Chi sono i nuovi Alfieri della Repubblica, dall'11enne che ha salvato la tartaruga ai creatori di app

Il più giovane - Rocco Antonio - ha 11 anni e ha salvato una tartaruga marina. I più grandi quasi 19: Ludovico aiuta bambini in difficoltà a fare i compiti. Matteo con l'amico Andrea ha realizzato l'app Cucinalo. Sono alcuni dei 28 nuovi Alfieri della Repubblica insigniti dal presidente Mattarella. Giovanissimi al servizio degli altri come Gabriele, volontario di Croce rossa