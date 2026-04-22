Chi è Vladimir Solovyov, il megafono di Putin che ha insultato Giorgia Meloni

Parla l’italiano Vladimir Solovyov perché anche grazie alle sue campagne d’odio si è comprato lussuose ville sul lago di Como. Il megafono di Putin, come lo definiscono sui social, da anni conduce una trasmissione seguita da milioni di telespettatori sul primo canale della televisione di Stato Russia-1. Aggressivo e volgare, la sua cifra è il fervente nazionalismo e il pieno sostegno al Cremlino. Provoca, insulta il nemico di turno, si rivolge alla pancia della Russia profonda, ma è anche un oligarca legato alla cerchia del potere. 62 anni, otto figli da tre mogli diverse, è nato a Mosca in una famiglia dell’intellighenzia sovietica ed è appassionato di arti marziali. Dall’invasione dell’Ucraina ha sostenuto la linea dura, anzi durissima, contro chiunque difenda Kiev. Nel marzo dello scorso anno ha insultato, sempre in italiano, l’eurodeputata del PD Pina Picierno, che si batteva contro la diffusione della propaganda russa. La sua campagna di improperi si inserisce in una lunga scia di attacchi di Mosca a Roma per il suo sostegno all’Ucraina e che hanno colpito le più alte cariche dello Stato, fino al Presidente della Repubblica Mattarella.