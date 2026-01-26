Chernobyl, lupi grigi mutanti attorno alla centrale nucleare
Nonostante l'esposizione alle radiazioni, i lupi si sono moltiplicati e hanno sviluppato una resistenza naturale ai tumori"di Luca Pesante
Dal disastro nucleare di Chernobyl, nella "zona di esclusione" attorno alla centrale vivono soltanto piante e animali, tra i quali i lupi. In 40 anni, questi predatori hanno sviluppato una particolare resistenza alle malattie, anche a quelle più gravi, come i tumori. I genetisti si sono interrogati sui motivi, visto che i lupi si cibano di prede irradiate.