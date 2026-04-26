Chernobyl, 40 anni dopo: la ferita atomica che continua a parlare al mondo
Dal disastro del 1986 alla guerra in Ucraina: la memoria dell'esplosione del reattore 4 resta un monito globaledi Roberto Lamura
Il 26 aprile 1986 l'esplosione del reattore numero 4 della centrale di Chernobyl segnò uno spartiacque nella storia del nucleare civile e nella vita di migliaia di persone. L'incidente provocò evacuazioni di massa e conseguenze sanitarie durature nelle popolazioni esposte. A quarant'anni di distanza, il sito resta simbolo e monito.