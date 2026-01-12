Chalamet-Di Caprio, adesso la sfida sarà il premio Oscar

Durante la prima sfida ai Golden Globes, Timothee Chalamet ha battuto il rivale, che è rimasto a mani vuote, vincendo il premio come miglior attore per il film "Marty Supreme"di Michelangelo Iuliano
La partita fra Leonardo Di Caprio e Timothee Chalamet si fa sempre più avvincente. L'ultimo, reduce dalla vittoria come miglior attore ha battuto Di Caprio che è rimasto a mani vuote. Adesso la sfida passa alla notte degli Oscar. Riuscirà l'attore di "Una battaglia dopo l'altra" a spuntarla sul rivale?