Spettacolo
Chalamet-Di Caprio, adesso la sfida sarà il premio Oscar

Durante la prima sfida ai Golden Globes, Timothee Chalamet ha battuto il rivale, che è rimasto a mani vuote, vincendo il premio come miglior attore per il film "Marty Supreme"

di Michelangelo Iuliano
12 Gen 2026 - 20:12
01:33 

La partita fra Leonardo Di Caprio e Timothee Chalamet si fa sempre più avvincente. L'ultimo, reduce dalla vittoria come miglior attore ha battuto Di Caprio che è rimasto a mani vuote. Adesso la sfida passa alla notte degli Oscar. Riuscirà l'attore di "Una battaglia dopo l'altra" a spuntarla sul rivale? 

