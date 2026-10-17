Cgil in piazza a Roma, Landini: "Sciopero generale il 20 novembre"
Sanità e istruzione, ma anche diritto alla casa. E"ancora, più alloggi pubblici e interventi per ridurre le difficoltà di chi non riesce a trovare un'abitazionedi Federica Carlino
Lavoro, pace e diritti. Il corteo, dal nome "Via maestra" torna in piazza a Roma con la Cgil e oltre cento associazioni laiche e cattoliche, arrivate da tutta Italia. Una mobilitazione per chiedere salari più alti, meno precarietà e un fisco "davvero giusto".
Per Ladini è necessario investire in scuola e sanità, ma combattere anche le disuguaglianze e prendere i soldi dai ceti più ricchi.