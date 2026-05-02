Cgia, Zabeo: "Il Primo Maggio fa riflettere sulle condizioni di chi non può fermarsi"

Sette milioni e mezzo di italiani in vacanza, quattro milioni e 600 mila al lavoro: è la fotografia di questo ponte del Primo Maggio scattata dall'ufficio studi della Cgia, che, in occasione della festa del Lavoro. Il Primo Maggio "è anche l'occasione per riflettere sulle condizioni di chi non può fermarsi", ha dichiarato Paolo Zabeo, Coordinatore dell'Ufficio Studi Cgia.