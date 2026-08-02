Ceuta, una barriera gonfiabile di plastica arancione per respingere i migranti

Una barriera gonfiabile tra Ceuta e il Marocco: 500 metri di plastica arancione per respingere i prossimi migranti a nuoto. Un escamotage trovato dal governo spagnolo per rispettare la tanto discussa sentenza del tribunale supremo che vieta l'espulsione immediata se non è stata violata alcuna barriera fisica. Prova a difendersi così l'exclave dopo giorni di tensioni. I circa 60mila migranti che hanno assaltato la frontiera, 84 quelli morti annegati, sono quasi tutti rientrati in Marocco. Alcuni volontariamente, dopo gli scontri con la popolazione locale, altri con la forza. Ma c'è chi ha paura

