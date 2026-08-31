Ceuta, nuove tensioni tra Italia e Spagna: Roma"proroga la sospensione del trattato di Schengen

"Auspico che questa sia l'ultima volta, ma la proroga della sospensione del trattato di Schengen è oggi necessaria". È il ministro dell'Interno Piantedosi ad ufficializzare una decisione - quella di mantenere chiusi i confini tra Italia e Spagna - che era nell'aria da giorni. "Abbiamo recepito - dice il titolare del Viminale - le considerazioni del comitato per la sicurezza dei confini e agito di conseguenza perché l'emergenza migranti nell'enclave di Ceuta non è affatto rientrata". Sono 500mila le persone provenienti dalla Spagna controllate fino a oggi - fa sapere il Viminale - 31 i respingimenti effettuati. Piccata la risposta di Madrid che a sua volta ha esteso di due settimane i controlli alla frontiera per i soli viaggiatori italiani.