tentato un nuovo assalto

Ceuta, le forze marocchine respingono i migranti vicino al confine

Centinaia di migranti si erano accampati nelle colline vicino alla città di Fnideq nella speranza di poter attraversare il confine

15 Ago 2026 - 15:14
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