tensione alle stelle

Ceuta, la polveriera pronta ad esplodere

Ogni giorno sarebbero oltre 200 le chiamate alle forze dell'ordine dei residenti che si sentono in pericolo

di Matteo Pedrazzoli
25 Ago 2026 - 19:47
01:38 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Una situazione fuori controllo mentre i rapporti diplomatici tra Rabat e Madrid sono ai minimi termini. Il Marocco ha fatto sapere che non riprenderà le salme dei 141 migranti morti in mare se la Spagna non rimanderà indietro anche i 2500 minori arrivati nell'exclave. Una condizione inaccettabile, dato che sia le leggi spagnole che europee vietano i rimpatri dei minorenni non accompagnati, che invece vanno assistiti sul posto. Da Rabat però non si arrendono e alzano lo scontro: il ministro per gli Affari Religiosi Ahmed Toufiq ha chiesto al Re di “liberare i territori occupati”. Quasi una dichiarazione di guerra.
 

ceuta