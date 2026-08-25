Ceuta, la polveriera pronta ad esplodere

Una situazione fuori controllo mentre i rapporti diplomatici tra Rabat e Madrid sono ai minimi termini. Il Marocco ha fatto sapere che non riprenderà le salme dei 141 migranti morti in mare se la Spagna non rimanderà indietro anche i 2500 minori arrivati nell'exclave. Una condizione inaccettabile, dato che sia le leggi spagnole che europee vietano i rimpatri dei minorenni non accompagnati, che invece vanno assistiti sul posto. Da Rabat però non si arrendono e alzano lo scontro: il ministro per gli Affari Religiosi Ahmed Toufiq ha chiesto al Re di “liberare i territori occupati”. Quasi una dichiarazione di guerra.

