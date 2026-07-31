Ceuta, fra Roma e Madrid scoppia la crisi diplomatica: l'Ue cerca di mediare

Resta alta la tensione fra Roma e Madrid. Al Viminale il comitato per la sicurezza delle frontiere, a Palazzo Chigi gli incontri per valutare i prossimi passi: l'Italia non resterà a guardare quanto accade a Ceuta. Il governo è compatto: Salvini e Tajani si dicono favorevoli a sospendere Schengen e il Ministro degli Esteri torna a criticare la regolarizzazione di oltre 500mila immigrati in Spagna. La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen esprime preoccupazione, parla di immagini inaccettabili e chiede che i rimpatri siano rapidi. Bruxelles cerca di mediare, ma l'Europa si spacca.