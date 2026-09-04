Ceuta, cucciolo di delfino colpito con un bastone ed esibito come trofeo

Un cucciolo di delfino è stato trascinato fuori dall'acqua e ucciso mercoledì 2 settembre 2026, sulla spiaggia del Trampolín, a Ceuta. Secondo quanto denunciato da testimoni e media locali, l'animale disorientato e vicino alla riva, è stato colpito violentemente alla testa con un bastone. Successivamente, il gruppo di migranti, responsabili della morte del mammifero, ha esibito il suo corpo d come un trofeo. Le immagini sono state diffuse sul web dal quotidiano locale El Faro de Ceuta.

