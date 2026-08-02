Ceuta, centro di accoglienza al collasso: in migliaia si accampano fuori

A Ceuta a proteggere le coste spagnole non solo la barriera che è stata installata dalla Guardia Civil al confine con il Marocco ma anche i mezzi della Marina Militare. C'è ancora, però, chi riesce a eludere i controlli e il centro di accoglienza è al collasso. Così, in migliaia hanno trovato sistemazione all'esterno, su materassi di fortuna o all'esterno.