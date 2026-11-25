Una migrazione di massa verso Ceuta organizzata e pianificata con l’aiuto delle autorità marocchine. a sostenerlo, in un rapporto di 77 pagine, è il Cenif, centro nazionale per l'immigrazione e le frontiere. l’indagine dimostrerebbe il legame tra l’ondata massiva di migranti verso l’exclave spagnola il 30 e 31 luglio scorsi e le autorità di Rabat. Gli investigatori, grazie a foto che sono state geolocalizzate, hanno identificato numerosi funzionari e responsabili delle forze di sicurezza marocchine presenti nella zona di confine in quei giorni d’estate. L'indagine ha esaminato 19 gruppi WhatsApp nei quali erano presenti complessivamente 1.141 utenti. Sono stati poi individuati gli amministratori dei gruppi, i promotori dei messaggi e le persone coinvolte nell'organizzazione degli attraversamenti. Il Cenif ha scoperto i collegamenti tra quei gruppi WhatsApp e presunti funzionari marocchini che comunicavano attraverso profili intermediari. Tra i soggetti coinvolti ci sarebbero appartenenti alla polizia nazionale marocchina, alla gendarmeria reale e ai servizi di intelligence. I loro nomi sono stati mostrati dal quotidiano el faro de Ceuta. Durante l’indagine sono state raccolte anche le testimonianze di migranti che hanno raccontato di essere stati incoraggiati dagli 007 marocchini ad attraversare il confine via mare. Il rapporto del Cenif è stato inviato a un giudice che, oltre alle responsabilità individuali, sta verificando l'eventuale esistenza di una strategia organizzata con possibili ramificazioni internazionali. Mentre l’indagine prosegue la questione migratoria resta centrale a Ceuta. Nei giorni scorsi la polizia nazionale ha arrestato quattro persone legate a una rete di traffico di esseri umani: chiedevano fino a 8mila euro a migrante per il trasferimento in gommone verso la Spagna.