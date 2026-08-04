Ceuta, Brunner: "I confini dell'Europa sono stati messi a dura prova"

"I confini dell'Europa sono stati messi a dura prova". A dirlo è il commissario europeo per gli Affari interni e la Migrazione Brunner. Parla al termine del vertice dei ministri dell'Interno sull'emergenza di Ceuta. Le sue parole fotografano tensioni e timori che hanno attraversato il vecchio continente: "Comprendo la reazione da parte dell'Italia - aggiunge Brunner - perché le persone sono preoccupate, i cittadini europei sono preoccupati". Il vertice, in videoconferenza, serve a fare il punto sulla situazione a Ceuta, "è tutto risolto, l'Italia revochi i controlli alle frontiere" chiede la Spagna, e ancor di più a proiettarsi sul futuro. "È giunto il momento di mettere in pratica i nuovi modelli di hub per la gestione esterna delle procedure di asilo e per i rimpatri in Paesi terzi sicuri, superando i vecchi tabù ideologici del passato", dice il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Proposta che riscuote sempre più consensi in Europa.