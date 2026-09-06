Cernobbio, Bernini a Tgcom24: "La sfida è formare gli studenti per mestieri che ancora non esistono"
La ministra dell'Università e ricerca: "Il semestre filtro di medicina finora è stato un modo per prendere le misure, con l'aiuto dei ragazzi abbiamo migliorato il modello"
Intelligenza artificiale, prezzi calmierati per gli studentati, semestre filtro di medicina. Diversi i punti toccati dalla ministra dell'Università e ricerca, Anna Maria Bernini, durante la sua intervista a Tgcom24. "Abbiamo la grande sfida, che abbiamo accettato e che secondo me vinceremo, di formare ragazze e ragazzi per mestieri che ancora non esistono con tecnologie che si stanno sviluppando strada facendo", spiega Bernini. Ed è anche per questo, aggiunge, che ha "insistito tanto per aumentare il numero dei medici": i medici, spiega, sono - per esempio - anche quelli delle biotecnologie e del biofarma, non solo quelli del Servizio sanitario nazionale, "quindi io li ho aumentati proprio perché ci sono nuovi mestieri che si pareranno davanti ai futuri medici".
Non è mancata, poi, la menzione al tanto discusso semestre filtro, previsto dalla facoltà di medicina: "La vita non è un quiz, quindi noi abbiamo cambiato paradigma", rivendica la ministra. "Tutti i ragazzi che desiderano provare a diventare medici hanno sei mesi di tempo per dimostrare che lo possono fare". Rispetto all'anno precedente, aggiunge, "abbiamo migliorato molto il modello con l'aiuto degli studenti", che - ammette - hanno mostrato alle istituzioni "quello che noi non avremmo potuto vedere, cioè la loro esperienza reale di vita vissuta".