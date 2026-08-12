il ricordo

Cerimonia Sant'Anna di Stazzema, 82 anni fa l'eccidio

Mattarella: "La Repubblica ha il dovere di ricordare gli innocenti uccisi senza pietà a Sant'Anna di Stazzema"

di Laura Berlinguer
12 Ago 2026 - 19:14
01:30 
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