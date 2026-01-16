Logo Tgcom24
L'amarezza del ristoratore

Cena non pagata, il tribunale archivia il caso

La vicenda riguarda un ristoratore di Cesenatico che l'estate scorsa denunciato"una coppia"che erano riuscita a svignarsela dal locale senza pagare

di Paola Nurnberg
16 Gen 2026 - 17:48
01:26 
