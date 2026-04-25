Celebrazioni 25 aprile, Mattarella rende omaggio al Milite ignoto a Roma

Assieme al capo dello Stato sull'Altare della Patria c'erano la premier, Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, il ministro della Difesa Crosetto, i vertici dell’Esercito e le associazioni combattentistiche. Il presidente della Repubblica si è poi recato a San Severino Marche (Macerata), città insignita della medaglia d’oro al merito civile, luogo simbolo della Resistenza.