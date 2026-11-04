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Cefalù, la casa dei nonni che ha pagato gli studi a un pediatra

Antonio fa il pediatra in ospedale. Con quella casa, affacciata sulla Cattedrale, ha vinto il premio Ospitalità eccezionale ai Maestri dell'Accoglienza 2026 di Airbnb

04 Nov 2026 - 11:34
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