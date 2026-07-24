possibile infezione da Clostridium difficile Tropea, muore bimbo di 18 mesi, 4 ricoverati. Ipotesi di un batterio killer nel nido

Come è morto il loro bambino? Alessio Pio aveva appena diciotto mesi. Dopo giorni di febbre, vomito e diarrea, il suo cuore ha smesso di battere all'ospedale di Catanzaro. La Procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta E disposto il sequestro dell'asilo nido di Tropea frequentato dal piccolo. Altri quattro bambini, iscritti alla stessa struttura, sono stati ricoverati con sintomi analoghi. Tra le ipotesi al vaglio una possibile infezione da Clostridium difficile. Ma, al momento, nessu