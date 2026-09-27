la frustrazione dei viaggiatori

Catania, nuova attività dell'Etna: voli sospesi per tutto il giorno

I passeggeri più fortunati sono stati dirottati tra Palermo e Comiso

di Luca Amodio
27 Set 2026 - 12:34
01:33 
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