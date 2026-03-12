Catania, importava gasolio dall'Europa dell'est eludendo le accise

Mentre con la guerra in Medio Oriente il prezzo al barile del petrolio continua a crescere, nel Catanese un imprenditore del settore dei trasporti ha trovato una soluzione a modo suo. Secondo la guardia di finanza, che l'ha indagato insieme ad altre sei persone per sottrazione fraudolente al pagamento delle accise sui prodotti energetici, l'uomo avrebbe fatto arrivare il carburante dall'est Europa, spacciandolo però come liquido bio anti corrosivo, esente da imposte. Secondo gli inquirenti avrebbe anche acquistato gasolio agricolo con iva ridotta al 10%, che però utilizzava per rifornire la flotta aziendale, risparmiando sull'aliquota del 22% che avrebbe dovuto pagare e sulle accise.