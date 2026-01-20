Logo Tgcom24
le immagini dell'operazione

Catania, bufera di neve sull'Etna: famiglia svizzera salvata dalla Guardia di Finanza

I tre, madre, padre e una bambina di appena quattro anni, sono stati tratti sorpresi da una violenta bufera di neve

20 Gen 2026 - 14:44
00:51 

La Guardia di Finanza di Catania ha salvato una famiglia di turisti svizzeri rimasti bloccati sull'Etna, colpito da una forte tempesta di neve. I tre si stavano recando presso una struttura alberghiera nei paraggi. L'allarme è stato dato dal titolare della struttura ricettiva, contattato dai propri clienti per segnalare che la propria auto era rimasta bloccata sulla strada a causa della neve. 
 

etna
catania
maltempo