Catania, bufera di neve sull'Etna: famiglia svizzera salvata dalla Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Catania ha salvato una famiglia di turisti svizzeri rimasti bloccati sull'Etna, colpito da una forte tempesta di neve. I tre si stavano recando presso una struttura alberghiera nei paraggi. L'allarme è stato dato dal titolare della struttura ricettiva, contattato dai propri clienti per segnalare che la propria auto era rimasta bloccata sulla strada a causa della neve.