Castelvetrano, corse clandestine di cavalli all'ippodromo abusivo: cinque misure cautelari

Corse di cavalli clandestine a Castelvetrano. Scattano cinque misure cautelari, obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nei confronti di cinque cittadini italiani: nei loro confronti c'è l'accusa di doping di animali e maltrattamenti. Altre sette persone sono indagate dai carabinieri, sotto il coordinamento della procura, per aver partecipato alle corse clandestine. Le gare venivano organizzate attraverso lo scambio di messaggi da smartphone e si svolgevano in un ippodromo abusivo.