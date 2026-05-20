Accusati di maltrattamenti e doping di animali

Castelvetrano, corse clandestine di cavalli all'ippodromo abusivo: cinque misure cautelari

Altre sette persone sono indagate perché avrebbero partecipato come proprietari dei cavalli o come fantini

20 Mag 2026 - 11:56
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Corse di cavalli clandestine a Castelvetrano. Scattano cinque misure cautelari, obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nei confronti di cinque cittadini italiani: nei loro confronti c'è l'accusa di doping di animali e maltrattamenti. Altre sette persone sono indagate dai carabinieri, sotto il coordinamento della procura, per aver partecipato alle corse clandestine. Le gare venivano organizzate attraverso lo scambio di messaggi da smartphone e si svolgevano in un ippodromo abusivo. 

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