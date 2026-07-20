Caso Roggero, la Lega deposita una proposta di legge per estendere i limiti della legittima difesa
Il provvedimento punta, di fatto, a escludere la punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di una aggressione a mano armata nella propria casa o nel luogo di lavoro "di Laura Berlinguer
Secondo la Lega, per effetto della retroattività della legge, il gioielliere, condannato in via definitiva a 15 anni perché dopo una rapina inseguì e uccise per strada due malviventi, ferendone un terzo, così tornerebbe libero.