cresce lo scontro politico

Caso Roggero, la Lega deposita una proposta di legge per estendere i limiti della legittima difesa

Il provvedimento punta, di fatto, a escludere la punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di una aggressione a mano armata nella propria casa o nel luogo di lavoro "

di Laura Berlinguer
20 Lug 2026 - 12:47
01:34 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Secondo la Lega, per effetto della retroattività della legge, il gioielliere, condannato in via definitiva a 15 anni perché dopo una rapina inseguì e uccise per strada due malviventi, ferendone un terzo, così tornerebbe libero.
 