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Caso Pierina, la moglie di Dassilva: "Ho riacquistato un po' di fiducia nella giustizia"

Le parole dopo che la Corte d'Assise di Rimini ha assolto il marito dall'accusa di aver ucciso Paganelli e lo ha immediatamente liberato

10 Giu 2026 - 08:58
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