Caso Nessy Guerra, rinviata l'udienza per l'affidamento della figlia
Da tre anni bloccata in Egitto con la sua bambina, Nessy è rinchiusa da tre mesi"in casa rifugio per paura di essere avvicinata e aggredita"dall'ex marito"di Roberta Fiorentini
Nessy Guerra, la mamma sanremese, accusata di presunto adulterio dall'ex e bloccata in casa, è sempre più preoccupata. Il tribunale del Cairo, Egitto, ha rinviato al prossimo 7 dicembre l'udienza per l'affidamento della bimba di tre anni alla nonna paterna. La donna, nel frattempo, racconta: "Sto iniziando ad accusare problemi fisici".