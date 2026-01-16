Logo Tgcom24
Respinto il ricorso

Caso Garlasco, la Cassazione conferma il no a sequestro dispositivi dell'ex procuratore

Intanto, secondo una nuova consulenza informatica commissionata dai legali dei Poggi - si riscriverebbe quanto fatto da Chiara la sera prima del delitto

di Alessandra Rolla
16 Gen 2026 - 19:38
01:31 
