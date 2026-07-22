Caso Fakir, Salvini a Bologna: vicinanza alle forze dell'ordine

Il vicepremier Matteo Salvini ha incontrato a Bologna il prefetto e il questore per esprimere vicinanza alle forze dell’ordine dopo la manifestazione di lunedì, sfociata in guerriglia urbana, scatenata dopo la morte del marocchino Abderrahim Fakir mentre era bloccato a terra dagli agenti. Per venerdì verrà conferito l’incarico per l’autopsia che avrà il compito di chiarire se la morte sia stata causata da un malore, da un errore umano o da malattie pregresse. Intanto continuano le analisi delle bodycam degli agenti che hanno ripreso gli ultimi attimi di vita dell’uomo.