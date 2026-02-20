Caso Esptein: rilasciato l'ex principe Andrea, ma i royals rischiano

Arrestato, interrogato e rilasciato. Dodici ore sotto esame prima di lasciare la caserma di polizia sotto i flash dei fotografi, Andrea Mountbatten-Windsor mostrato al Regno Unito e al mondo con il viso stravolto sul sedile posteriore dell'auto che lo riportava a casa, a Sandringham. L'ex principe accasciato, sotto shock, gli occhi sbarrati: è lo scatto che d'ora in poi racconterà l'arresto clamoroso dell'ex principe, che rischia di travolgere la monarchia ora in piena crisi e il governo laburista in carica. Andrea non è stato ancora formalmente incriminato ma resta indagato per aver condiviso informazioni riservate governative con il finanziere miliardario Jeffrey Epstein - morto in carcere con l'accusa di traffico internazionale di minori e abusi sessuali - nella sua veste di inviato speciale per il commercio per il Regno Unito.