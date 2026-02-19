Caso Epstein, tutti gli scandali dell'ex principe Andrea
Una"caduta d'immagine senza precedenti nella storia moderna della Royal Familydi Maria Vittoria Corà
Il figlio prediletto della regina Elisabetta. L'ex principe degli scandali Andrea Mountbatten-Windsor, una parabola drammatica, segnata da una caduta d’immagine senza precedenti nella storia moderna della Royal Family. la discesa comincia dall’unione con Sarah Ferguson, da sempre considerata una presenza ingombrante a corte. Custode dei suoi segreti, anche dopo il divorzio del 1996. L’inchiesta del News of the World scuote Buckingham Palace: Fergie viene filmata mentre accetta 500mila sterline in cambio della promessa di presentare un investitore all’ex marito. È la prima crepa evidente. L’inizio di una caduta inesorabile.