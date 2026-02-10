Caso Epstein, tremano le case reali d'Europa

Ex principi e duchesse decadute, principesse e future regine: il nome di Epstein fa tremare le case reali d'Europa. Ad Andrea Mountbatten Windsor l'amicizia con il miliardario è costata casa, titolo e reputazione. Anche nella casa regnante di Norvegia il nome Epstein causa imbarazzo, citata nei files anche l'esponente di un'altra dinastia scandinava. Relazioni pericolose che emergono ora, in uno stillicidio di rivelazioni che come una ghigliottina rischia di far cadere non teste, ma immagine e consensi dei regnanti d'Europa.