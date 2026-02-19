Caso Epstein, re Carlo in pubblico dopo l'arresto del fratello Andrea

Nessun cambiamento sull'agenda pubblica di re Carlo III, dopo la notizia dell'arresto del fratello, l'ex principe Andrea, per sospetti di condotta illecita nelle sue funzioni pubbliche del passato nell'ambito dello scandalo sui rapporti con Jeffrey Epstein. Il sovrano 77enne ha tenuto una prevista udienza a palazzo e poi, accompagnato dalla regina Camilla, ha presenziato a un evento della London Fashion Week, a Londra, come annunciato. Dopo il duro comunicato diffuso sulla vicenda che riguarda Andrea, Carlo si è mostrato sorridente, ma non ha fatto alcun commento.