Caso Epstein, non solo l'ex principe Andrea: gli altri vip coinvolti

Non solo l'ex principe Andrea: il caso Epstein si allarga e travolge le élite occidentali. Dopo anni di silenzi e smentite, tocca ora a Sarah Ferguson, ex duchessa di York, finita sotto i riflettori insieme all’ex marito. Secondo documenti britannici, sei società riconducibili alla donna sono in fase di chiusura: una mossa letta come conseguenza diretta delle nuove rivelazioni contenute negli Epstein files. Le carte mostrano contatti tra i due avvenuti anche dopo la condanna del pedofilo americano, ma la rete è molto più ampia.